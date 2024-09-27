زورق «الفجيرة 96» وصيفاً في مونديال «إكس كات»

تقدم زورق «الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الشقيقين روساريو وجيوسبي دي كولا، في سباق المنافسة على لقب بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) بعد حصوله على مركز الوصيف في السباق الرئيس الثاني لجائزة باليرمو الكبرى (الجولة الثانية)، ليضيف 30 نقطة جديدة، عززت من موقف الفريق في لائحة الترتيب العام، ليصبح رصيده 108 نقاط في المركز الثاني للترتيب العام، بفارق 23 نقطة عن زورق السويد «سويكات 2» متصدر البطولة.

وفي المقابل، عانى زورق «فيكتوري» مشكلة فنية في أحد محركاته خلال المراحل الاستكمالية، لكن الفريق احتفظ بالمركز الثالث للترتيب العام برصيد 77 نقطة، ويأمل التعويض في سباقي جائزة باسيليكاتا.