من الأجمل؟.. 3 أهداف سحرت الأنظار في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي (فيديو)

شهدت الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تسجيل 27 هدفاً في 6 مباريات، ومع ارتفاع نسبة التهديف علقت ثلاثة أهداف في الأذهان لروعتها وطريقة تنفيذها، ترصدها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

علي صالح "على الطاير"

قائد الوصل علي صالح يُسجل هدفا "على الطائرة" في مرمى النصر، من كرة مرتدة من دفاع العميد ليُسددها على يمين الحارس.

⚽️ علي صالح من تسديدة "على الطاير" يسجل هدف التقدم للوصل في مرمى النصر

⌚️ د. 74#الوصل: 2#النصر: 1#دبي_الرياضية pic.twitter.com/V6GY2EIGbS — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 21, 2024

روعة فواز عوانة

قائد بني ياس فواز عوانة يسجل هدفاً رائعاً في مرمى عجمان بتسديدة ساحرة بظهر القدم بعد جملة ملعوبة، وبتمريرة سحرية من زميله سهيل النوبي.





أحد أجمل أهداف الموسم حتى الآن…



فواز عوانة يسجل هدفاً رائعاً بتسديدة ساحرة بظهر القدم بعد جملة ملعوبة.

pic.twitter.com/zicqG8sOQO — 🇦🇪 سدّد (@UAEkick) September 20, 2024

"ضربة" محمد رضا

لاعب خط وسط العروبة محمد رضا، يستغل ضربة ثابتة من خارج الصندوق لتخترق الحائط البشري وتستقر في المكان الخال من الحارس.

