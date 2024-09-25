49 صفقة انتقال حر في دوري المحترفين

بلغ عدد صفقات الانتقال الحر خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي لدوري المحترفين الإماراتي، 49 صفقة حتى الآن، وذلك قبل أسبوع واحد من إغلاق باب التسجيل الصيفي في الأول من أكتوبر المقبل.

وطبقاً لأحدث إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات اللاعبين، الصادرة أمس، تتمثل تلك الصفقات فيما يلي:

الجزيرة: محمد النني قادماً من أرسنال الإنجليزي.

شباب الأهلي: اياجو من الشباب السعودي، والحارس راكان المنهالي من الجزيرة، وجاستون سواريز من بني ياس.

الوحدة: بيرناندو فولها من اف سي بوروتو البرتغالي، وبراهيما ديارا من هدرسفيلد الإنجليزي، وساشا ايفكوفيتش من بني ياس.

عجمان: ليزلي سيلفا من الإمارات، وجونيور فليمينجز من تولوز الفرنسي، وفرج بن نجمية من الساحل التونسي، وحسن إبراهيم من الوصل، وفيكتور هنريكي من الظفرة، وأيمن الحسوني من معيذر القطري، ومحمد سبول من باسيتا الفرنسي.

البطائح: ايفان سارانيك من دينامو زغرب الكرواتي، وعبدالعزيز هيكل وعزيز جينيف من شباب الأهلي، وسعيد جمعة من العين.

بني ياس: لازا ماركوفيتش من غازي عنتاب التركي، وأندريا من الأخدود السعودي.

العروبة: باولو ريكاردو من الحزم السعودي.

دبا الحصن: جواو بيدرو من بانيتوليكوس اليوناني، وبيير كوندي من أولمبياكوس اليوناني، وحمدان الكمالي من شباب الأهلي، وجويليرمي ماتوس من نوفوريز يزونتينو البرازيلي، ونيكسا فويانوفيتش من فوجدوفاتس الصربي، وإسماعيل الزعابي من الوحدة، وويتي من ناسيونال البرتغالي، وابراهيما سيسي من أورال الروسي، وأسامة حدادي من جرويتر فورت الألماني، ومحمد خلفان من العين، وعبدالله المطروشي من دبا.

النصر: ليرروي فير من ألانيا سبور التركي، وسالم السومحي من الوحدة، وعثمان بوسعيد من أوتريخت الهولندي، وعلي مبخوت من الجزيرة.

العروبة: باتريكو قادماً من البطائح، وعبدالله أنور من النصر، وديفيد روي من خورفكان، وعيسى علي عباس من بني ياس، وجابرييل كاك من سترة البحريني، وباولو ريكاردو من الحزم السعودي، وبوبكار تراولي من الدوري الإيراني.

خورفكان: جونثان فيريرا الميرا الإسباني، وعبدالله الكربي من الوحدة، وخالد جلال من النصر، وسلطان الشامسي، ومحمد علي من العين، وماتيوس أوليفيرا من فارنزي البرتغالي.

كلباء: الحارس سلطان المنذري من العين.