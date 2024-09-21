نقطة تحرم «العنابي» الفوز على البشائر العماني في «دولية الوحدة» لكرة السلة

حرم فارق «النقطة» فريق الوحدة لكرة السلة من تحقيق الفوز على البشائر العماني.

وتعرض «العنابي» للخسارة بنتيجة (101-102)، في مباراة احتاج فيها الفريق العماني لشوطٍ إضافي لحسم نتيجة المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (88-88)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثانية من بطولة «الوحدة الدولية» المقامة على صالة «مبادلة أرينا» وتمتد حتى 25 سبتمبر الجاري.

وتجرع الوحدة خسارته الثانية على التولي في منافسات المجموعة الأولى، عقب خسارته في اليوم الافتتاحي أمام الفتح الرباطي المغربي (75-89)، فيما حصد البشائر انتصاره الأول، بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام الحكمة اللبناني بواقع (67-91).