"الأبيض" يخسر أمام الاتحاد السكندري في "دولية الوحدة" لكرة السلة

خسر المنتحب الإماراتي لكرة السلة أمام فريق الاتحاد السكندري المصري (83-106) في ختام مباريات اليوم الافتتاحي لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، اليوم الخميس، المقامة على صالة "مبادلة أرينا"، وتمتد حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي ومن تنظيم الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ونادي الوحدة وشركة غلوبال أكتيف سبورتس.

قدم منتخب الإمارات مستوى جيد جداً في الربع الأول بعدما كان نداً قوياً للفريق المصري الذي تقدم 28-26، ولكن في الربع الثاني رفع الاتحاد السكندري من نسق اللعب واتسع الفارق إلى 18 نقطة بنتيجة (58-40).

وحافظ الاتحاد على تفوقه في الربع الثالث بنتيجة (86-64)، قبل أن يحسم اللقاء بنتيجة (106-83) في الربع الرابع.