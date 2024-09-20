ماجد ناصر: غيابي سنة عن شباب الأهلي لن يقلل من عزيمتي

أكد حارس مرمى «شباب الأهلي»، ماجد ناصر أنه متحمس للعودة إلى المباريات، مشدداً على أن غيابه لنحو سنة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أغسطس 2023 لن يقلل من عزيمته على الاستمرار في الفريق، ومواصلة مسيرته في الملاعب.

وقال ماجد ناصر لـ«الإمارات اليوم»، إنه انضم إلى تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، موضحاً: «عقب انتهاء فترة العلاج، التحقت بالفريق الأسبوع الماضي، وخضعت لاختبارات طبية وبدنية، ونجحت في اجتيازها، لأصبح جاهزاً للانضمام إلى التدريبات في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «شباب الأهلي» قدم له كل شيء ممكن خلال فترة غيابه عن الفريق بسبب الإصابة، وقال: «شباب الأهلي قدم لي الكثير خلال الفترة الماضية، إذ إنني حصلت على رعاية ودعم أكثر مما كنت أتخيل، وأن فخور بانتمائي لهذا الصرح الرياضي الكبير».

وأضاف حارس المرمى البالغ من العمر (40 عاماً)، «سأقدم كل ما أملك لهذا الكيان، حيث إنه لا توجد كلمات تصف ما أشعر به تجاهه».

وشدد ماجد ناصر على أنه لا تؤرقه مسألة المشاركة أساسياً من عدمها في الفترة المقبلة، وقال: «شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من حراس المرمى، مثل حسن حمزة وحمد المقبالي وراكان المنهالي وجمال إسماعيل، ما يؤكد أن مستقبل حراسة المرمى بالنادي في أمان، أما بالنسبة لي تركيزي هو العودة إلى التدريبات، والوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية لخوض المباريات».

في المقابل، تحدث عن فوز شباب الأهلي على الحسين إربد (3-1)، أول من أمس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في «دوري أبطال آسيا 2»، وقال: «حققنا انتصاراً مهماً في بداية مشوار الفريق، رغم أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل».

وتابع ماجد ناصر: «رغم الفوز الكبير فإن المباراة كانت صعبة بعدما أهدر الفريق عدداً كبيراً من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق نتيجة أكبر من الفوز 3-1».

وواصل: «يجب أن نراجع أنفسنا، وأن نكون أكثر تركيزاً في المباريات المقبلة، لأنه من الوارد أن يكون فارق الأهداف حاسماً في مشوار الفريق في البطولة القارية».

وشدد على أن «شباب الأهلي» يخوض النسخة الأولى من البطولة المستحدثة «دوري أبطال آسيا 2»، بهدف المنافسة على اللقب. وقال، «أي بطولة يشارك فيها شباب الأهلي يدخلها بهدف المنافسة، ولاشك أن البطولة القارية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا في الموسم الحالي، ولكن كما ذكرت يجب أن نراجع أنفسنا، ونهتم بتحسين مستوانا وتركيزنا في المباريات المقبلة، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة».

ماجد ناصر:

• سأقدم كل ما أملك لهذا الكيان، حيث إنه لا توجد كلمات تصف ما أشعر به تجاهه.

• شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من حراس المرمى.. مستقبل النادي في أمان.