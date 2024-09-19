سباق «لي تاب دبي» للدراجات الهوائية يبدأ من المرموم

تنطلق، صباح الأحد المقبل، أولى الجولات التمهيدية لسباق (لي تاب دبي) العالمي للدراجات الهوائية، المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس)، الذي تنظمه شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة شكودا للسيارات.

وينطلق السباق التمهيدي المخصص للهواة في الساعة السادسة صباحاً، ويمتد لمسافة 50 كيلومتراً على مضمار الدراجات الهوائية في منطقة محمية المرموم الصحراوية (أكبر محمية طبيعية في العالم)، التي تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة، وأندر أنواع الحيوانات، ما يجعلها من أهم مناطق أرياف وبراري دبي، وإحدى أهم الوجهات الرياضية والسياحية، وتضم أيضاً أحد أطول مضامير الدراجات الهوائية لمسافة 86 كيلومتراً، ويستضيف سنوياً العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والعالمية، ومن بينها مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وطواف الإمارات للسيدات، وبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسباق سبينس.

وتشهد الشهور المقبلة إقامة المزيد من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى موعد السباق الرئيس المقرر يوم 2 فبراير 2025، الذي يضم 4 مسارات هي: 110 كيلومترات، و60 كيلومتراً، والسباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً، وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً، الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي في بيان، أن السباق سيمر حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يعقد لاحقاً.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق على ثلاث مراحل مختلفة، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في سباق السرعة حتى 30 سبتمبر الجاري، وللمشاركة في سباق التحمل حتى 31 ديسمبر المقبل، فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق النهاية حتى الأول من فبراير 2025.

ويأتي هذا السباق ضمن العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة، التي تستضيفها دبي طوال العام، والتي تشهد تنامياً كبيراً وتزداد شعبيتها كل يوم بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي، من مضامير متنوعة ومصممة على أحدث المعايير والمواصفات العالمية المخصصة للسباقات والتدريبات، والتي تتوزع في كل المناطق، منها الصحراوية والطريق والجبلية وغيرها، وتمتد إلى مئات الكيلومترات، وتربط بين جميع المناطق والأحياء، ما يمنح الفرصة لكل فئات المجتمع لممارسة هذه الرياضة باستمرار، وهو ما يشجع المستثمرين على فتح المزيد من المتاجر المخصصة لبيع الدراجات الهوائية ومعداتها وورش الصيانة في دبي.