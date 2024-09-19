«سيرف أبوظبي» تستضيف «لونجبورد» لركوب الأمواج

تستضيف «سيرف أبوظبي»، وجهة ركوب الأمواج الرائدة التي طورتها شركة «مدن العقارية»، التابعة لمجموعة «مدن القابضة»، بطولة أبوظبي كلاسيك لفئة «لونجبورد»، من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وتمثل هذه المنافسة المرحلة الثالثة من بطولة العالم لفئة «لونجبورد» 2024، في سيرف أبوظبي التي تعد أكبر منشأة اصطناعية لركوب الأمواج في العالم، على جزيرة الحديريات، وستفتح أبوابها للجمهور في أكتوبر المقبل.

وسيحظى المتابعون بفرصة مشاهدة مهارات 48 من نخبة راكبي الأمواج في العالم، في فئتي الذكور والإناث، يتنافسون للحصول على نقاط حاسمة في رحلتهم لتحقيق حلم التتويج بلقب بطولة العالم.

وستنضم سيرف أبوظبي إلى عدد من الوجهات العالمية التي استضافت إحدى جولات بطولة العالم لفئة «لونجبورد» لعام 2024، مثل شاطئ «بيلز بيتش» في أستراليا، وشاطئ «هنتنغتون بيتش» في كاليفورنيا، وتختتم في السلفادور بتتويج أبطال العالم في أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة» بيل أوريجان، إن استضافة ورعاية مثل هذا الحدث الكبير واستقبال أبرز الرياضيين ومشاهير العالم من المشاركين والحاضرين، سيوفر فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مميزات سيرف أبوظبي الفريدة من نوعها في المنطقة.

وأكد ريان واتينز، المدير العام لسيرف أبوظبي أن هذه البطولة أول حدث احترافي يقام في الإمارات، وستقدم أوقاتاً ممتعة للجميع.