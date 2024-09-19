زورق فريق الشارقة بطل العالم للفورمولا 4 للمرة الأولى في تاريخه

أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فوز فريقه للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم «للفورمولا4» للمرة الأولى في تاريخه، من خلال زورق «الشارقة 69»، بعد تصدره الجولة الختامية من البطولة، التي أقيمت في إيطاليا، أخيراً، ووصوله إلى «النقطة 96» في صدارة الترتيب العام للبطولة، بعد ست جولات.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خالد جاسم المدفع على أداء الفريق، مؤكداً أن كوادر فريق الشارقة للزوارق السريعة، وما تقدمه من تفوق ونتائج بارزة على الصعيد العالمي، فخر للرياضة الإماراتية، وإنجازات متميزة على مستوى الرياضات البحرية، ونتاج تخطيط وعمل دؤوب وجهد كبير تُوج بصعود زورق الشارقة إلى منصة التتويج، ورفع اسم الشارقة وعلم دولة الإمارات عالياً.