أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية

تستضيف أبوظبي في منطقة الكورنيش الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية – أبوظبي 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان إن الحدث سيشهد منافسة مثيرة بين أفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية على مستوى العالم، بمن فيهم الفائزون بالميداليات في أولمبياد باريس، فيما لاتزال القائمة النهائية للفرق المشاركة قيد الإعداد مع انتظار المزيد من الفرق المتأهلة للحدث.

ويشارك في الجولة فريق أمستردام الهولندي علماً أن المنتخب الهولندي أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، كما ينضم فريق Ub من صربيا، بالإضافة إلى فرق فيينا من النمسا، وهانغتشو من الصين، وأولان باتر إم إم سي إنيرجي من منغوليا.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني في البيان «اكتمال استعداد أبوظبي لاستضافة الحدث الدولي المرتقب، كعادة العاصمة في تنظيم كل البطولات والفعاليات الرياضية».

وتشهد بطولة أبوظبي التي تقام ضمن موسم الجولة العالمية 14 فريقاً دولياً إلى جانب فريقاً محلياً.

تقدم الجولة جوائز مالية تزيد على 160 ألف دولار أميركي، حيث سيتم منح الفريق الفائز بالمركز الأول 40 ألف دولار أميركي، و30 ألف دولار أميركي للفريق الفائز بالمركز الثاني، و22 ألف دولار أميركي للفريق الفائز بالمركز الثالث، بينما تبدأ أسعار التذاكر من 25 درهماً إماراتياً.