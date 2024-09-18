6 مشاهد لافتة في دوري «الهواة».. وقرار إداري بفوز الظفرة

أفرزت مباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، عدداً من المشاهد الجديدة التي عكست القيمة الفنية للدوري، وحجم استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الحالي، إضافة إلى حاجة فرق الشركات لآليات تساعد بالتغلب على التحديات التي تصادفها، بينما يبرز إلى الواجهة النقل التلفزيوني لاثنتين من المباريات.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز مصفوت على الإمارات 3-صفر، وبالنتيجة نفسها فاز دبا على الحمرية، وفاز حتا على الفجيرة 1-صفر، وبالنتيجة نفسها فاز العربي على يونايتد، بينما تعادل الذيد مع غلف يونايتد 1-1. وفيما يلي أبرز المشاهد:

حصاد المدرب المواطن

نجح المدربون المواطنون في تحقيق العلامة الكاملة مع فرقهم، إذ نجح مدربو: مصفوت معتز عبدالله، وحتا محمد جلبوت، ودبا الدكتور عبدالله مسفر، والعربي بدر طبيب، في قيادة فرقهم للفوز.

نقل تلفزيوني

شهد الأسبوع الأول نقلاً تلفزيونياً لمباراتي الذيد مع غلف يونايتد، ودبا مع الحمرية، ما أعطى نكهة فنية مضافة لافتتاحية الدوري، وتفاؤلاً بأن تنال بقية المباريات قدراً من الاهتمام.

تأجيل

تعذرت إقامة مباراتين في الأسبوع الأول للدوري، ومعظم أطرافها من فرق الشركات، وهي مباراة «غلف إف سي» مع الظفرة التي اتُّخذ فيها قرار إداري انضباطي بفوز الظفرة 3-صفر، بينما تأجلت مباراة مجد مع «فليتوورد» دون توضيح الأسباب.

جمهور

شهدت مباريات الجولة الأولى الخمس حضوراً جماهيرياً بارزاً، وذلك في مواجهة الذيد مع غلف يونايتد، ودبا مع الحمرية، وحتا مع الفجيرة، على الرغم من الأجواء الحارة، ما يوحي بأن الدوري سينال قسطاً كبيراً من الدعم الجماهيري.

أصحاب الأرض

نجحت الفرق التي استضافت المباريات على ملاعبها في تحقيق أربعة انتصارات، إضافة إلى بقاء شباكها نظيفة دون أن تهتز، وهي فرق حتا ودبا والعربي ومصفوت، مقابل تعادل وحيد للذيد بملعبه مع غلف يونايتد.

تصديات

تصدر حارس مرمى حتا سالم خيري بعدد التصديات الناجحة في مباراة فريقه مع الفجيرة، بواقع ستة تصديات على المرمى، متفوقاً على حارس مرمى مصفوت راشد إبراهيم (أربعة تصديات).