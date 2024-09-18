نادي دبي للسلة يكشف عن فريقه استعداداً للموسم الأوروبي

كشف فريق نادي دبي لكرة السلة الاحترافي، الذي تأسس حديثاً، عن تشكيلة الفريق استعداداً للمشاركة في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي (ABA) في أوروبا للموسم الجديد، حيث تقام أولى مبارياته يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري في صالة كوكا كولا أرينا بدبي، وتجمعه مع فريق ريد ستار الصربي.

وسيقود دايفس بيرتانز، نجم دوري NBA السابق، تشكيلة الفريق الذي يضم لاعبين من الفلبين والولايات المتحدة الأميركية وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، حيث لعب العديد منهم فترة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة.

وعبّر مدرب الفريق يوريتشا جوليماش خلال مؤتمر صحافي عن تطلعاته لأداء رائع لأول مواسم الفريق تحت إشرافه، حيث فاز بلقب دوري الدرجة الثانية لرابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي عام 2019، وفاز بالدوري السلوفيني أعوام 2019 و2021 و2022.