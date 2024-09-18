الشارقة يرسم ابتسامة آسيوية بريشة «فنان»

قاد التونسي فراس بالعربي فريقه الشارقة لتحقيق فوز ثمين على مضيفه الاستقلال الطاجيكي بهدف نظيف، أمس، على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

ورغم أن الشارقة خاض المباراة بغياب عناصر مؤثرة أبرزها الحارس الأساسي عادل الحوسني، فإنه قدم مباراة كبيرة.

ونجح الشارقة خلال الشوط الأول في خلق ثغرات في الدفاع الطاجيكي من خلال محاولات الرباعي المميّز اللاعب الجديد الكرواتي داركو نياميتش، ولوان بيريرا، وكايو لوكاس، وعثمان كامارا. وتصدى دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس المتألق خالد توحيد لأكثر من محاولة خطرة للفريق الطاجيكي، ما حرم أصحاب الأرض من التقدم. وضغط الشارقة بقوة في الشوط الثاني، ما أسفر عن هدف التقدم عن طريق اللاعب البديل فراس بالعربي في الدقيقة (72) إثر لمسة فنية رائعة فوق الحارس.