انطلاقة رائعة للوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

افتتح الوصل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيقه انتصاراً رائعاً خارج أرضه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد أحرزه سفيان بوفتيني، في الجولة الأولى من مباريات مجموعة منطقة غرب آسيا، اليوم، على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

قدم "الإمبراطور" مباراة رائعة مع عودته للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب 5 سنوات، ورغم استحواذ باختاكور على الكرة بنسبة 64% مقابل 36% للوصل في الشوط الأول، ولكن "الإمبراطور" كان الأفضل من الجوانب كافة إذ أهدر الفريق خمس فرص محققة على أقل تقدير.

وأسهمت تحركات أداما ديالو في تهديد مرمى "مزارعي القطن" مرتين في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، حيث تلقى تمريرة جميلة بالكعب من سيونغ هونغ، وسدد المهاجم الإيفواري الكرة قوية ارتدت من القائم (2)، أما الفرصة الثانية لعب سياكا سيديبي كرة عرضية وقابلها ديالو برأسه، ولكنها مرت بجوار القائم (5).

من جهته سدد فريق باختاكور كرة واحدة فقط عن طريق اللاعب محمدوف لم تشكل خطورة على مرمى الحارس خالد السناني (7).

أما أبرز فرصة وصلاوية كانت من كرة سددها علي صالح من داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس نازاروف وأبعدها الدفاع الأوزبكي (17)، بينما قاد كايو كانيدو هجمة مرتدة ولعب الكرة إلى سياكا الذي سدد كرة قوية تصدى لها مدافع باختاكور (28)، وكاد سفيان بوفتيني أن يحرز الهدف الأول من كرة عرضية لعبها نيكولاس خمينيز وقابلها المدافع المغربي بتسديدة مرت من أمام المرمى (41).

وحافظ "الإمبراطور" على أفضليته في الشوط الثاني رغم تحسن أداء باختاكور، ولكن تألق الحارس نازاروف في التصدي لكرة خطرة من علي صالح (64)، قبل أن يلعب نيكولاس خمينيز كرة ركنية متقنة قابلها سفيان بوفتيني برأسه في المرمى محرزاً الهدف الأول للوصل (65)، بينما تألق دفاع "الأصفر" في التصدي لهجمات باختاكور ليحقق الوصل أول انتصار له في البطولة.