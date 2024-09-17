جملة قرارات من اتحاد الإمارات لكرة القدم.. ومضاعفة المكافآت المالية



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري موعداً لحفل قرعة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025 في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي، الساعة السادسة والنصف مساء.

وقال اتحاد الكرة في بيان له أن اختيار "سبيس42 أرينا" يأتي كونه من أهم المعالم وأحدثها بالعاصمة أبوظبي، حيث يقع في مكان استراتيجي، تحديداً في منطقة شاطئ الراحة، إلى جانب كونه محوراً ثقافياً نابضاً بالحياة، تتلاقى فيه الفعاليات الثقافية العالمية والمحلية بأسلوب فريد من نوعه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبحضور نائبيه الأول والثاني والأعضاء والأمين العام، وشهد الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ جملة من القرارات.

وثمن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدور الكبير الذي لعبه عشاق الكرة الإماراتية خلال مباراتي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيداً في الوقت نفسه بجهود لاعبي المنتخب الوطني في المواجهتين السابقتين.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد إن المنتخب الوطني يحتاج إلى مزيد من الدعم المعنوي والمؤازرة من قبل جمهوره والإعلام المحلي قبل خوض مواجهتي منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان في الشهر المقبل، وأن يكون الالتفاف حول المنتخب في أفضل حالاته، خاصة خلال المباريات المتبقية من التصفيات.

كما تم التأكيد على توفير كل أسباب النجاح لمنتخبي الشباب والناشئين في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا التي ستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وكذلك مواصلة تقديم الدعم المعنوي لأنديتنا المُشاركة في البطولات الخارجية، سواء دوري أبطال آسيا النخبة بالنسبة للعين والوصل ودوري أبطال آسيا 2 لشباب الأهلي والشارقة، والنصر في بطولة أندية الخليج.

واعتمد مجلس الإدارة مضاعفة المكافآت المالية لمسابقات وبطولات المراحل السنية في الموسم الجاري بهدف زيادة المنافسة بين الفرق المشاركة.