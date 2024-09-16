العين يتعادل مع السد القطري بتسديدة بالاسيوس

استهل العين حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل أمام ضيفه السد القطري 1-1، اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الأولى، في مواجهة مثيرة وقوية.

افتتح الفريق القطري التسجيل عبر قائده أكرم عفيف في نهاية الشوط الاول، فيما انتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 80 ليتمكن ماتياس بالاسيوس من إدراك التعادل من تسديدة صاروخية.

وبسط العين على اللقاء هيمنته منذ اللحظات الأولى، وكاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي أن يمنحه التقدم من انفراد بالمرمى ولكن القائم الأيمن حرمه من التسجيل «10».

وطالب لاعبو العين الحكم الطاجيكي جولمورودي سالدولو باحتسابه ضربة جزاء لمصلحة فريقهم بعدما لمست الكرة يد مدافع السد باولو أوتافيو إثر كرة عرضية من محمد عباس، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.