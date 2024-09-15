تاريخ كريسبو أمام السد يدعم حظوظ العين

تأمل جماهير العين أن تلعب المعرفة المسبقة للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو بخبايا السد القطري، وعلو كعبه عليه في المواجهات التي جمعته به حينما كان مدرباً للدحيل، دوراً حاسماً في تعزيز حظوظ «الزعيم» خلال المواجهة المرتقبة بينهما غداً في بداية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، علماً بأن أربع مواجهات كانت قد جمعت كريسبو أمام السد، فاز في لقاءين وتعادل في واحد وخسر مثله.

وكان مشوار المدرب الأرجنتيني بدأ مع الدحيل القطري في 24 مارس 2022 واستمر حتى 11 أكتوبر 2023، وخلال هذه الفترة أشرف على 49 مباراة في جميع المسابقات المحلية والآسيوية، وحقق الانتصار في 35، وتعادل في ست، بينما خسر في ثماني مواجهات، وخلال مسيرته القصيرة حقق الثلاثية بالتتويج بلقب الدوري وكأس قطر وكأس دوري النجوم، في حين ودّع كأس أمير قطر.

وخلال مشواره مع الدحيل التقى هيرنان كريسبو مع فريق السد في أربع مواجهات، وكانت البداية من الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر في 12 مارس 2023، التي انتهت بالتعادل 2-2، فيما فاز 3-1 في الشهر نفسه في نصف نهائي كأس نجوم قطر والتي حقق لقبها لاحقاً، وتجددت المواجهات في نهائي كأس قطر الذي حسمه كريسبو لمصلحته 2-صفر في السادس من أبريل من العام ذاته، قبل أن يتكبد خسارته الوحيدة 1-3 في الجولة 21 من بطولة الدوري، علماً بأن الهزيمة لم تكن مؤثرة كونه حقق اللقب لاحقاً.

ولم يطرأ الكثير من التغيير على التشكيلة الأساسية لفريق السد التي كانت تواجه كريسبو، إذ إن ستة لاعبين لايزالون موجودين يتقدمهم قائد الفريق حسن الهيدوس، والمهاجم أكرم عفيف إلى جانب لاعب الوسط محمد وعد، إضافة إلى ثلاثي خط الدفاع مصعب خضر، طارق سلمان وباولو اوتافيو.

يُذكر أن ثلاثة لقاءات تاريخية كانت قد جمعت بين العين والسد في دوري أبطال آسيا، إذ حقق «الزعيم» الفوز في المواجهة الأولى 2-صفر، وانتهت الثانية بالتعادل 3-3، في حين فاز الفريق القطري في الثالثة 4-صفر.

• المدرب الأرجنتيني واجه السد 4 مرات فاز في مباراتين وتعادل مرّة وخسر مثلها.

تشكيلة السد

■ الحارس: سعد الشيب.

■ الدفاع: مصعب خضر، أحمد سهيل، طارق سلمان، وباولو اوتافيو.

■ الوسط: ماتيوس أوريبي، محمد وعد، جيوفاني سيلفا، وحسن الهيدوس.

■ الهجوم: أكرم عفيف ورافا موجيكا.

مواجهات كريسبو أمام السد

12 مارس 2023: (الجولة 10 دوري نجوم قطر) 2-2.

23 مارس 2023: (نصف نهائي كأس نجوم قطر) 3-1.

6 أبريل 2023: (نهائي كأس قطر) 2-صفر.

4 مايو 2023: (الجولة 21 دوري نجوم قطر) 1-3.