نقطة ثمينة للذيد في انطلاقة «الأولى».. وإلغاء مباراة «غلف إف سي» مع الظفرة

حصد فريق الذيد نقطة ثمينة في انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما أدرك التعادل مع ضيفه «غلف يونايتد» 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس.

سجل هدف الذيد اللاعب الغيني أبوبكر ديمبا في الدقيقة 78، بعد أن كان «غلف يونايتد» متقدماً بالنتيجة بهدف مبكر عن طريق الإيرلندي كليم ستروبريدج سيمون في الدقيقة 14.

أما المباراة الثانية بين «غلف إف سي» والظفرة، التي كانت مقررة أمس ضمن الجولة نفسها، فقد تم إلغاؤها لعدم استكمال فريق «غلف إف سي» تسجيل لاعبيه في نظام اتحاد الكرة لأسباب إدارية، في وقت أكد فيه مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن النادي طلب من اتحاد الكرة تأجيل المباراة لتقام في وقت آخر، دون صدور قرار من لجنة المسابقات بقبول التأجيل أو اعتبار الفريق خاسراً للمباراة.

وتتواصل مباريات الجولة بأربع مواجهات، تنطلق عند الساعة الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم، إذ يستضيف حتا ضيفه الفجيرة في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، بينما يستقبل مصفوت ضيفه الإمارات في أم القيوين، ويلتقي دبا الفجيرة بملعبه مع الحمرية.

وتختتم مواجهات اليوم عند الساعة الخامسة و40 دقيقة، حين يستضيف العربي نظيره يونايتد في أم القيوين.