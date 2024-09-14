المقبالي يحرز فضية العرب في رمي الجلة

أحرز لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، سالم المقبالي، الميدالية الفضية في مسابقة رمي الجلة، ضمن منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات التي تستضيفها محافظة الطائف السعودية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة.

وحقق المقبالي (17 عاماً)، الميدالية الأولى للإمارات في البطولة، أول من أمس، ضمن منافسات اليوم الثاني، مسجلاً رقماً جديداً للدولة (16.22 متراً)، بعد منافسة قوية مع تسعة لاعبين، وذلك بعد عمر تدريبي لم يتجاوز السنة، الذي بدأ في ديسمبر 2023.

وأكد المقبالي أن الميدالية الفضية جاءت تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد ألعاب القوى في تأهيلهم وتجهيزهم للمشاركة في البطولات العربية والدولية، من خلال المعسكرات وبرامج الإعداد المتطورة.

وأشار إلى أن المنافسة كانت صعبة بوجود أفضل العناصر في المنتخبات العربية المشاركة، مشيراً إلى أن الميدالية الفضية تمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات للاعبي ولاعبات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.