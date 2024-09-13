إعمار راعياً رسمياً لكأس السوبر الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية ، تصبح بموجبها شركة إعمار راعياً رسميا لبطولة كأس السوبر الإماراتي انطلاقا من الموسم الحالي 2024-2025 ولمدة 4 مواسم، على أن يكون مسمى البطولة " كأس سوبر إعمار "

وتم الإعلان في دبي ، بحضور محمد العبار مؤسس "إعمار "، وعبدالله ناصر الجنيبي ، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.

وقال محمّد العبّار، في تصريح صحافي: "نحن في إعمار سعداء بأن نكون الراعي الرسمي لكأس السوبر الإماراتي. فهذه الشراكة تجسّد التزامنا العميق بدعم الرياضة وتعزيز نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً في المجتمع، وبالنسبة لنا فإن كأس سوبر إعمار هو أكثر من مجرد حدث كروي بارز، إذ يرمز إلى سعينا المستمرّ إلى دعم النموّ والتطوّر المستدام للإمارات دولةً وشعباً."



وأكّد رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله ناصر الجنيبي، أن كل نجاح يتحقق في مسار دعم الكرة الإماراتية تقف خلفة القيادة الرشيدة التي كرست جهدها لدعم أبنائها الرياضيين من أجمل تحقيق الطموحات والنجاحات المستهدفة.

وأضاف الجنيبي: " نحن نفتخر في رابطة المحترفين بهذه الرعاية ، فشركة اعمار هي نموذج حقيقي لما يمكن أن يحققه الانسان الإماراتي من بصمه حقيقيه في صياغة مفاهيم التطوير العقاري على مستوى العالم ، واليوم كأس سوبر إعمار يزهو بهذه الرعاية التي ستحدث نقله نوعية لهذه البطولة ".