الصافرة الأجنبية مرشحة للظهور بـ «دورينا» في الجولة الثالثة

يعود دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025، إلى الانطلاق مجدداً، اعتباراً من يوم 20 الجاري من خلال مباريات الجولة الثالثة، وذلك إثر التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المشاركة المرتقبة للأندية المحلية في دوري أبطال آسيا للأندية في نسختيه الجديدتين، في حين تترقب الأوساط الرياضية ظهور الصافرة الأجنبية في الدوري هذا الموسم اعتباراً من الجولة الثالثة، بعدما غابت خلال الجولتين الأولى والثانية نظراً لعدم وجود مباريات قوية وحساسة، إذ قاد المباريات قضاة ملاعب محليون، فيما شهدت مباراة القمة بين النصر والوصل التي انتهت بفوز الأخير 2-صفر في الدوري الإماراتي للموسم المنصرم، آخر ظهور للصافرة الأجنبية، بعدما قاد المباراة طاقم تحكيم روسي بقيادة الحكم الدولي كيريل ليفنكوف.

ويتوقّع أن تشهد ثلاث مباريات قمة في الجولة الثالثة ظهور التحكيم الأجنبي فيها، وهي مباراتا الوصل حامل اللقب مع النصر على استاد زعبيل في دبي، وكذلك الشارقة مع الجزيرة على استاد خالد بن محمد في الشارقة يوم 21 الجاري، وكذلك مباراة شباب الأهلي مع الوحدة يوم 22 من الشهر ذاته على استاد راشد في دبي.

وخلال الجولة الرابعة فإن مباراة القمة بين العين والوصل يوم 26 الجاري مرشحة كذلك لظهور الصافرة الأجنبية فيها، وكذلك مباراة الجزيرة والنصر يوم 28 من الشهر ذاته المقررة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وفي الجولة الخامسة فإنه يتوقّع كذلك أن تشهد مباراة ديربي أبوظبي بين العين والوحدة المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.

ويشهد دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم منذ بدايته، منافسة قوية وشرسة بين الفرق من أجل التفوق والصدارة والتتويج باللقب، في حين يسعى الإمبراطور الوصلاوي حامل اللقب للدفاع بقوة عن لقبه، على الرغم من أن بدايته حتى الآن تُعد متواضعة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام اتحاد كلباء 2-2، وفاز في الجولة الثانية بصعوبة بهدف نظيف على فريق دبا الحصن الصاعد حديثاً للدوري.

ويتصدّر فريق النصر ترتيب فرق الدوري بعد نهاية الجولة الثانية برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن كل من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة على التوالي، فيما يحل العين في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، والوصل حامل اللقب في المركز السادس برصيد أربع نقاط أيضاً.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد حدّد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب للموسم المنصرم 2023-2024، دون حد أقصى لطلبات الاستعانة بهم في مسابقة كأس رئيس الدولة ومسابقات رابطة المحترفين، فيما تبلغ كُلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة 170 ألف درهم للنادي الذي يتقدّم بطلب الاستعانة بالحكم الأجنبي في مبارياته.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتوقّع بشكل كبير أن تبدأ الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري اعتباراً من الجولة الثالثة، نظراً لوجود مباريات حساسة تستدعي الصافرة الأجنبية، مشدداً على أن نجاح الحكم الأجنبي في قيادة مباريات بالدوري الإماراتي خلال السنوات الماضية، شجّع الأندية المحلية على الاستعانة به.

المباريات المرشحة لظهور الصافرة الأجنبية اعتباراً من الجولة الثالثة

1- الوصل مع النصر.

2- شباب الأهلي مع الوحدة.

3- الشارقة مع الجزيرة.