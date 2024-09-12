8 فرق تشارك في كأس نائب رئيس الدولة لـ «الطائرة»

ينظم اتحاد الإمارات للكرة الطائرة من 20 الجاري إلى 22 أكتوبر المقبل، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بمشاركة ثمانية فرق. وستكون هذه البطولة هي أولى بطولات الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى أندية شباب الأهلي وبني ياس والنصر والعين، والثانية أندية الوصل وحتا وعجمان والجزيرة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي الذي يتضمن إقامة ثلاث مباريات بينهما، يحرز اللقب من يفوز بمباراتين منها.