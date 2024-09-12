اتفاقية لنشر ثقافة الجوجيتسو بين الفتيات

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو اتفاقية تعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور بنت الإمارات وريادتها في المضمار الرياضي عموماً، والجوجيتسو بشكل خاص.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية والعملية في رياضة الجوجيتسو والإسهام في تطويرها وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوحيد الجهود بين الطرفين لنشر ثقافة الجوجيتسو بين الفتيات والنساء، وتعزيز مشاركتهن في هذه الرياضة على المستويات المحلية والدولية.

وبحسب البيان الصادر أمس، عن اتحاد الجوجيتسو والأكاديمية، جرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور عضو مجلس إدارة الأكاديمية، شمسة الهنائي، والأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد علي.

وطبقاً للاتفاقية سيتم تنظيم دورات تدريبية للناشئات في الأكاديمية، بإشراف مدربين من الاتحاد، فضلاً عن استضافة معسكرات تدريبية لمنتخب السيدات في مقر الأكاديمية.

وقال فهد علي: «فخورون بهذا التعاون الذي يجمعنا مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز دور المرأة في رياضة الجوجيتسو. تواكب هذه الاتفاقية جهود الاتحاد في نشر الرياضة بين الفتيات والنساء من مختلف الأعمار والمستويات، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رياضياً عالمياً لهذه الرياضة».

بدورها، أكدت شمسة الهنائي أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الأكاديمية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في مجال الرياضة.

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات الفتيات والنساء في رياضة الجوجيتسو، حيث ستوفر لهن البيئة المناسبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين، وتتيح للأكاديمية دعم الاتحاد والتعاون معه في تنظيم بطولات ومعسكرات تدريبية تلبي طموحات لاعبات الجوجيتسو، وتدفع بهنّ إلى تحقيق التميز.