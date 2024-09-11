أبوظبي تستضيف بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة

تستضيف أبوظبي منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية لكرة السلة 2024، خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، والاتحاد الاماراتي لكرة السلة، وتنظيم نادي الوحدة وشركة غلوبال أكتيف سبورتس.

ويشارك في البطولة الى جانب نادي الوحدة الاماراتي، فرق أندية: الحكمة (لبنان) والكويت بطل (الكويت) والاتحاد السكندري بطل (مصر) والفتح الرباط بطل (المغرب) والبشائر بطل (عمان) والكرخ (العراق) ومنتخب الإمارات.

وتعدّ البطولة، التي ستقام مبارياتها في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي مناسبة مهمة للفرق المشاركة لإطلاق تحضيراتها الجدية للموسم المقبل، حيث تستعد لبدء المواسم المحلية، كذلك بالنسبة للفرق المشاركة في البطولات الإقليمية المؤهلة الى البطولات القارية.