هوبس اللبناني يتوج بلقب بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة

توج فريق هوبس اللبناني بلقب بطولة "الشارقة الدولية" لكرة السلة نسختها الخامسة، بفوزه على حامل اللقب فريق نادي الشارقة بنتيجة (69-60)، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الثلاثاء على صالة نادي البطائح.

وتوّج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي فريق هوبس اللبناني بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق الشارقة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خالد عيسى المدفع.

وعرف فريق هوبس اللبناني كيفية ضمان انتصاره بالمباراة، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاثة الأولى للقاء بواقع (15-12 و18-16 و21-12)، فيما اكتفى لاعبي الشارقة بنيل الأفضلية في الفترة الرابع والأخيرة (20-15) التي لم تكن كافية لهم بالعودة بنتيجة المباراة.

وانضم هوبس إلى قائمة الفرق المتوجة بلقب البطولة، بعد كل من اندية الشارقة بطل النسختين الثانية والرابعة (فبراير 2014- 2023)، والمريمين" اللبناني بطل النسخة الأولى 2011، والنصر السعودي بطل النسخة الثالثة (نوفمبر 2014).