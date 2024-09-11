«أبوظبي غراند سلام للجودو» تستضيف أقوى منتخبات العالم في أكتوبر

أعلن «اتحاد الإمارات للجودو»، مشاركة أقوى المنتخبات العالمية في بطولة «أبوظبي غراند سلام» التي تقام على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد، في بيان صحافي أمس، أن العديد من المنتخبات التي شاركت، أخيراً، في «أولمبياد باريس 2024»، ومن بينها فرنسا، وبريطانيا، والتشيك، وهولندا، وجمهورية مولدوفا، ومنغوليا، ستكون حاضرة في البطولة، إلى جانب منتخبات عدة أخرى من بينها لبنان وجمهورية الكونغو.

ويستعد منتخب الجودو حالياً للبطولة، بمعسكر إعداد داخلي في أبوظبي، يتضمن تدريبات متنوعة في السباحة والجري ورفع الأثقال، تمهيداً للمرحلة الثانية التي تقام في جامعة توكاي اليابانية في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

ودعا رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، إلى الاستفادة من فترة الإعداد الختامية في ضيافة الاتحاد الياباني، لتحقيق جميع الأهداف المرجوة من المعسكر.