علي مبخوت يتصدر “تويتر” بعد خسارة "الأبيض" أمام إيران

تصدر أسم المهاجم الإماراتي علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات والدوري الإماراتي موقع التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقا، في الإمارات، عقب الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وشهدت المباراة سيطرة إماراتية على الكرة واستحواذ ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى إيران الذي استغل الهجمات المرتدة وكاد أن يحرز أكثر من هدف لولا براعة خالد عيسى.

وانتقد عددا من الجماهير عبر منصة "أكس" تويتر سابقا، المدرب البرتغالي بينتو، بعدم استدعاء الهداف علي مبخوت، للمنتخب واستدعاء لاعبين احتياط في أنديتهم على حساب الهداف التاريخي الذي يبدع حاليا مع ناديه الجديد النصر في الدوري الإماراتي.

ويتصدر على مبخوت قائمة أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف الدولية برصيد 85 هدفا، متفوقا على المهاجم العراقي الكبير حسين سعيد، 78 هدفا، والمهاجم الكويتي السابق بشار عبدالله 75 هدفا، والسعودي ماجد عبدالله 72 هدفا والمصري حسام حسن 68 هدفا.

ونشر مغرد إماراتي تغريده بصورة علي مبخوت، قال فيها: " الانسان مش معصوم من الغلط ولكن لا يجوز محاربة وتدمير أسطورة الكره الإماراتية علي مبخوت، كيف لمدرب يشارك بلاعبين احتياط في انديتهم والاساسي فالدكة".

وقال أخر: "علي مبخوت افضل مهاجم إماراتي هذا كلامي من شهر 3 علي راح يثبت أنه الأفضل"، وأضاف أخر: ما في مهاجم قادر يعوضه للأسف.. المنتخب يفتقد الملك علي مبخوت"، وتابع مغرد: " الوضع أصبح واضح المنتخب يحتاج مهاجم صريح.. الاستغناء عن علي مبخوت قرار ستندم عليه يا بينتو".

وأكمل مغرد أخر: " للأسف كجمهور وحضور سوينا كل عدم وجود علي مبخوت في المنتخب هو سبب من أسباب خسارة"، وقالت مشجعة إماراتية: " منتخب الامارات محتاج مهاجم صريح مثل علي مبخوت نرجو من اتحاد الكرة اتخاذ القرار الذي يتوافق مع طموح دولة الإمارات للوصول لكأس العالم".