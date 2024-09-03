حارس العين خالد عيسى يكشف عن موعد اعتزاله

كشف حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى الذي سيبلغ منتصف شهر سبتمبر الحالي عامه الـ 35 عن موعد اعتزاله لمسيرته الرياضية الممتدة لما يقارب 15 عاماً.

وقال الحارس الأساسي للمنتخب الوطني في مقابلة مع قناة نادي العين في "يوتيوب" إنه قبل انطلاقة الموسم الماضي كان قد تلقى سؤلاً من أحد أصدقائه المقربين حول الشيء الذي ينقصه كلاعب كرة قدم، وأن رده كان بتحقيق شيئين وأنه سيعتزل بعدهما.

وأوضح عيسى: "الشيء الأول كان هو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا والذي حققته في الموسم الماضي، أما الثاني فهو الوصول مع المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، لأنه بعد ذلك سيكون كل شيء قد حققته من بطولات وألقاب فردية".

وواصل: "كما ذكرت فإنه متبقي هدف واحد لم احققه بعد وأتمنى أن أنجح فيه وأن أكون جزءاً ولو بسيطاً من المنتخب الذي سيتأهل إلى كأس العالم ويحقق فرحة وطن".

ويستعد خالد عيسى حالياً لقيادة المنتخب الوطني في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من قطر وإيران على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.