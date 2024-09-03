خبير فرنسي يزور أكاديميات دبي لكرة القدم

زار خبير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مسؤول العلاقات الدولية، ليدوفيك ديبرو، مجلس دبي الرياضي، للاطلاع على برامج استقطاب وتطوير الموهوبين بدبي التي أطلقها المجلس.

وتأتي الزيارة ضمن اتفاقية التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الفرنسي، حيث تمت مناقشة خطة العمل القادمة للتعاون بشأن تقييم عمل أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، وتطوير المواهب الرياضية.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان، إن الخبير الفرنسي زار أكاديميات أندية دبي لكرة القدم، والتقى مع مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا، حيث قدم المديرون شرحاً مفصلاً حول الجوانب التنظيمية والفنية للأكاديميات، كما قاموا بعرض منهجيات التدريب المعتمدة وبرامج تطوير المواهب وتأهيل المدربين والمحاضرات التوعوية للاعبين، وتم الاطلاع على مختلف المرافق الرياضية والطبية المستخدمة في تدريب اللاعبين وتأهيل المدربين والتطوير، وحضر حصص تدريب ومباريات فرق من الأكاديمية، كما تابع حصص تحليل مصورة للمباريات، قدمها عدد من المدربين المواطنين بحضور اللاعبين. وتضمن برنامج الزيارة تنظيم ورشة فنية قدم خلالها الخبير الفرنسي عرضاً عن منهجية العمل المتبعة في الاتحاد الفرنسي في مجال استقطاب وتطوير الموهوبين، بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي وفريق عمل المجلس والمديرين الفنيين والإداريين في الأكاديميات.