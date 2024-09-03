منتخب أرمينيا بطلاً لـ «دولية الظفرة» لكرة السلة

أحرز منتخب أرمينيا لقب بطولة نادي الظفرة الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على المنتخب الوطني بنتيجة (87-81)، في المباراة النهائية أول من أمس، على صالة «الحصن» في مدينة الظنة.

كما شهد اليوم الختامي حصول نادي الشارقة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على صاحب الضيافة فريق نادي الظفرة (105-67)، وجاء نادي السيب العماني بالمركز الخامس، بفوزه على نادي الوحدة الإماراتي بواقع (71-62).

وتوج مسؤولو مجلس أبوظبي الرياضي ونادي الظفرة وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) الفائزين في البطولة التي نظمها نادي الظفرة بدعمٍ من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، واستهلت منافساتها في 26 أغسطس الماضي.