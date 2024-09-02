العروبة يحتج على «الأخطاء التحكيمية» في مباراة الجزيرة

أكد نادي العروبة أنه تقدم باحتجاج رسمي للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، بسبب ما سمّاه «الأخطاء التحكيمية» في مباراته مع الجزيرة، التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بفوز الجزيرة (2-صفر).

وذكر النادي في بيان صحافي، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن «نادي العروبة يعمل دائماً على دعم الحكم الإماراتي، ويحرص على عدم التعرض لقرارات الحكام، ومنحهم الثقة الكاملة، إلا أن ما حدث من أخطاء تحكيمية في مباراة الجزيرة والعروبة لا يمكن غض الطرف عنه، خصوصاً أنها أخطاء أثّرت بشكل مباشر في نتيجة وسير أحداث المباراة، وبناءً عليه تقدم نادي العروبة باحتجاج رسمي للجنة الحكام باتحاد الكرة عن هذه الأخطاء التحكيمية، مطالباً لجنة الحكام واللجان المعنية ورابطة المحترفين الإماراتية، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الأخطاء التحكيمية».

وأكد البيان أن: «نادي العروبة على ثقة بأن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لن يتوانيا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتأكد من عدم حدوث تلك الأخطاء في المستقبل».