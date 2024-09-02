«فيفا» يتغزل بالعين.. «العملاق» الذي يستعد لإبهار العالم

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تقرير صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، الضوء على مشاركة فريق العين في مسابقة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي ستشهد مشاركة 32 فريقاً من أبرز الفرق العالمية، وستقام في الولايات المتحدة الأميركية منتصف العام المقبل، والتي كان قد تأهل لها «الزعيم» بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي. وأشار الاتحاد الدولي إلى أن العين شارك في نسخة 2018 من كأس العالم للأندية ووصل إلى المباراة النهائية التي خسرها 4-1 أمام ريال مدريد الإسباني.

وذكر التقرير أن «فريق العين عملاق الكرة الإماراتية الذي يلقب بـ(الزعيم) يستعد لإبهار العالم في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، وأن مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو يسعى إلى إحداث مفاجأة خلال البطولة».

واعتبر الاتحاد الدولي الثلاثي أحمد عبدالله، والغاني أسامواه جيان، وعمر عبدالرحمن (عموري) من أساطير الفريق.

وذكر أن أحمد عبدالله يلقب بـ«الغزال» بسبب سرعته ورشاقته، وهو الهداف التاريخي للعين برصيد 117 هدفاً، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري خلال مسيرته التي استمرت 17 عاماً في النادي.

وعن أسامواه جيان قال الاتحاد الدولي: «الهداف التاريخي لغانا نقل لمسته التهديفية إلى نادي العين، بتسجيله أكثر من 100 هدف خلال أربع سنوات قضاها مع الفريق تصدّر خلالها قائمة هدافي الدوري لثلاث سنوات متتالية، حيث سجل 31 هدفاً في 22 مباراة فقط، خلال موسم 2012-2013».

وعن عمر عبدالرحمن قال: «تولى قيادة خط وسط العين من 2008 إلى 2019، وهو أحد أكثر اللاعبين الذين ارتدوا القميص العيناوي موهبة على الإطلاق، وقد خاض 231 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 62 هدفاً، ليساعد فريقه على الفوز بأربعة ألقاب في الدوري، وثلاثة ألقاب في كأس رئيس الدولة، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر».