«إيمرسيف» تهدي «غودولفين» لقب «سبيناواي ستيكس»

توجت المهرة «إيمرسيف» لفريق «غودولفين» العالمي، بلقب سباق «سبيناواي ستيكس» للفئة الأولى (غروب1) الذي جرى فجر أمس لمسافة 1400 متر رملي، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي.

وأظهرت المهرة المنتسبة للفحل «نايكويست» ويشرف على تدريبها براد كوكس، قدرات عالية لتحقيق الفوز في ظهورها الأول في سباقات (غروب1)، وحصدها الانتصار الثاني في مسيرتها المقتصرة على مشاركتين، عقب تتويجها في يوليو الماضي على المضمار ذاته بلقب سباق الخيول المبتدئة.

وعرف الفارس ماني فرانكو كيفية قيادة المهرة «إيمرسيف» لتخطي عقبة الانطلاق من البوابة الأولى، قبل إطلاق العنان لها من المسار الخارجي لتتخطى منافساتها وتنتزع الصدارة في الأمتار الأخيرة، بعد قطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و25 ثانية، و31 جزءاً من الثانية، بفارق ربع طول عن المهرة الأميركية «كوايتسايد».