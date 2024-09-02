أكاديمية «M.O.D» بطلاً لـ «دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو»

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في نادي شباب الأهلي في دبي. وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات وسط حضور جماهيري كبير.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج فريق أكاديمية «M.O.D» بطلاً، وفريق أكاديمية «كوماندو غروب» بمركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثالث وشارك في تتويج الفائزين، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد، محمد المرزوقي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي علي البلوشي. وسجلت نسخة هذا العام من البطولة على مدار أيامها الثلاثة، مشاركة 74 نادياً وأكاديمية من مختلف دول العالم، بزيادة لافتة على نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 نادياً وأكاديمية.