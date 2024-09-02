«أبوظبي للسيدات» يتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا

تأهل فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، بعد فوزه أول من أمس على النصر السعودي 1 - صفر، على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض. وحصد فريق نادي أبوظبي بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، مع ختام منافسات الدور التمهيدي لتصفيات المجموعة الأولى. ويشارك «أبوظبي الرياضي للسيدات» في مرحلة المجموعات المقررة في السادس أكتوبر المقبل، مع فرق وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، وانتشيون ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وفريق صباح الماليزي.