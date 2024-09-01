أكاديمية «MOD» تتصدر بطولة دبي الدولية للجوجيتسو

تصدرت أكاديمية «MOD» نتائج اليوم الثاني من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في نادي شباب الأهلي بدبي، وتختتم اليوم، فيما حل فريق أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ثم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الظاهري: «تتمتع البطولات الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمكانة مرموقة ضمن أقوى البطولات العالمية التي تستقطب نخبة اللاعبين من المنطقة والعالم، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة والتميز اللافت للرابطة في تنظيم العديد من البطولات في مختلف أنحاء العالم. ونرى اليوم معدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، بما يعكس حرصهم على الارتقاء بتصنيفهم لدى الرابطة، وكسب نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو».