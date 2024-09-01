5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في الرماية وألعاب القوى بـ«بارالمبية باريس» اليوم

تخوض بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)، اليوم، منافسات الرماية وألعاب القوى.

ففي منافسات الرماية، التي ستقام بمركز شاتورو للرماية، يخوض كل من سيف النعيمي وعبيد الدهماني تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي (راقد) للرجال.

كما تخوض كل من عائشة المهيري وعائشة الشامسي تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية (راقد) للسيدات.

وفي ألعاب القوى، التي تقام على «ستاد دي فرانس» بالعاصمة باريس، يخوض محمد عثمان أول سباقاته على الكراسي المتحركة، في تصفيات مسابقة 100 متر.

وعلى مستوى نتائج بعثة الإمارات في المنافسات التي جرت أول من أمس، احتل أحمد البدواوي المركز الـ22 في تصفيات سباق 1000 متر دراجات ضد الساعة لفئة «C5».

وفي الرماية، حققت اللاعبة عائشة الشامسي المركز الـ14 في تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف «مختلط» لفئة «SH2»، بنتيجة 630.1 نقطة، فيما جاءت زميلتها عائشة المهيري في المركز الـ22 بإجمالي 626.7 نقطة، في المسابقة نفسها.

وفي ألعاب القوى، جاءت نورة الكتبي في المركز الثامن من نهائيات مسابقة رمي الصولجان لفئة «F32»، قاطعة مسافة قدرها 20.69 متراً، فيما جاءت زميلتها ذكرى الكعبي في المركز التاسع للمسابقة نفسها بمسافة 20.29 متراً.

وفي الرماية، التي جرت منافساتها أمس، احتل عبدالله سلطان العرياني المركز التاسع في تصفيات مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف، محرزاً 618.3 نقطة، في حين تأهل الثمانية الأوائل للنهائيات، واحتل عبيد الدهماني المركز الـ13 في المسابقة نفسها، محققاً 613.9 نقطة من إجمالي 18 رامياً مشاركاً.