«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يتصدر بطولة دبي الدولية للجوجيتسو

انطلقت، أمس، في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة قوية في فئات البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري استثنائي، وأجواء حماسية وتشجيع كبير من الأسر والعائلات وعشاق الجوجيتسو. وتشهد البطولة على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 1300 لاعب ولاعبة، من بينهم 165 رياضياً ورياضية من خارج الدولة، حيث تستقطب المنافسات 73 نادياً وأكاديمية من الدولة ومختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتها منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو، وأكاديمية كوماندو غروب، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية صور - عُمان. وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر (4–13) عاماً، ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تصدر ترتيب اليوم الأول، فيما حلت أكاديمية أدما للفنون القتالية في مركز الوصيف، وكان المركز الثالث من نصيب منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو.

عزيمة وإصرار

وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران، بالأداء المميز للصغار والبراعم على البساط، وما أظهروه من عزيمة وإصرار على الفوز، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة والوجود اللافت للأسر والعائلات، يعكسان إدراكهم الأهمية الكبرى لهذه الرياضة وفوائدها الذهنية والجسدية على الأطفال، وإسهامها في تعزيز قدراتهم وبناء أجيال متمكنة بوسعها الإسهام بفاعلية في تحقيق الإنجازات، ورفع اسم الوطن عالياً على الصعد كافة.

رؤية مستقبلية

وأضاف البطران: «حرصنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير منافسات خاصة بالفئات الأصغر سناً، ضمن أجندة الموسم الحافلة بالبطولات التي تواكب أرفع المعايير العالمية، لمنحهم فرصة إبراز قدراتهم، وتحفيزهم على التطور، وتعويدهم خوض المنافسات بقوة، والأخذ بيدهم للمضي قدماً نحو احتراف اللعبة، ويعكس ذلك رؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ الريادة العالمية للدولة على صعيد الرياضة، من خلال تعزيز انتشار اللعبة بين الأجيال الجديدة، وتوسيع قاعدة الممارسين والتركيز على فئة الأطفال التي تمثل مستقبل جوجيتسو الإمارات».

تحدٍّ والتزام

وقال المدير الفني لنادي شباب الأهلي أنطونيو إيناسي: «فريقنا مستعد كلياً لخوض النزالات، حيث يواصل لاعبونا إظهار قدر كبير من الالتزام بالتدريب، كما يحققون مزيداً من التطور نتيجة الجهود الكبيرة الذي نبذلها في صقل مواهبهم». وتابع: «تشكل المشاركة في البطولات عاملاً محورياً وتحدياً حقيقياً للاعبين، حيث يواجهون لاعبين يستخدمون أساليب متنوعة وبقدرات متفاوتة، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويساعدهم على التعرف إلى تقنيات وطرق مبتكرة في النزال».