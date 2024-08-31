4 وجوه جديدة في قائمة المنتخب استعداداً لمباراتي قطر وإيران

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو، أمس، قائمة الفريق المختارة للمشاركة في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي المنتخب الوطني نظيره القطري يوم 5 سبتمبر المقبل في قطر، فيما يواجه منتخب إيران يوم 10 من الشهر نفسه في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وضمت القائمة 30 لاعباً بينهم أربعة وجوه جديدة، وهم: عدلي محمد حارس ساوثهامبتون الإنجليزي، وكوامي كيدو مدافع العين، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوورد الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي.

وفي حراسة المرمى، تم اختيار اللاعبين أصحاب الخبرة وهم؛ خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف.

وفي الدفاع كل من: خالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وزايد سلطان، وخالد الضنحاني، وعبدالله إدريس، وعبدالرحمن صالح، وخميس المنصوري.

وفي الوسط كل من: علي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فايز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، وفهد بدر.

وفي الهجوم: سلطان عادل، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة.

ونلاحظ أن المدرب بينتو أبقى في القائمة الجديدة على أغلب الوجوه السابقة التي شاركت مع الأبيض في الفترة الأخيرة، مع إضافة اللاعبين الأربعة الجدد فقط، الذين سيظهرون للمرة الأولى بقميص المنتخب، علماً أن المنتخب سيدشن تحضيراته للمباراتين اعتباراً من اليوم، من خلال معسكر داخلي في جزيرة السعديات في أبوظبي، وسيجري تدريباته اليومية على ملعب جامعة نيويورك.

وشهدت القائمة الجديدة عودة لاعب الوصل عبدالرحمن صالح بعدما غاب عن القائمة السابقة.

وجاء إبقاء المدرب بينتو على أغلب عناصره السابقة التي شاركت مع المنتخب في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حرصاً منه على الاستقرار على المجموعة نفسها والتشكيلة الأساسية التي خاض بها المباريات الأخيرة.

مع استمرار غياب المهاجم علي مبخوت أيضاً، الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف النصر، ورغم الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها مبخوت، إلا أنه ظلّ في الفترة الأخيرة خارج قائمة المنتخب، مع اعتماد المدرب بينتو على وجوه شابة جديدة أثبتت وجودها بقوة مع المنتخب في الفترة الأخيرة، من بينهم المهاجم الصاعد سلطان عادل.

ويتوقّع أن يركز الجهاز الفني للمنتخب من خلال المعسكر الداخلي القصير على جاهزية اللاعبين من الجوانب كافة، بجانب العمل على تطبيق الخطط الفنية والتكتيكية، والاستقرار على التشكيل المناسب الذي سيخوض به مباراتي قطر وإيران، خصوصاً أن المدرب بينتو قرّر عدم خوض أي مباراة ودية والاكتفاء فقط بالتدريبات اليومية، خصوصاً أن اللاعبين خاضوا جولتين مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى جولة في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).