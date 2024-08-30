كوامي وجونيور وماكنزي وعدلي بقميص المنتخب لأول مرة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، اختيار 30 لاعبا في القائمة الجديدة استعدادا لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي قطر وإيران يومي الخامس والعاشر ضمن الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ ابقى المدرب بينتو، على نفس الوجوه السابقة مع إضافة ثلاثة لاعبين جدد يرتدون قميص الأبيض الإماراتي لأول مرة وهم كوامي كويدو وجونيور نيداي وماكنزي هانت والحارس عدلي محمد.

ويدشن المنتخب تحضيراته للمباراتين غدا السبت من خلال معسكر داخلي في جزيرة السعديات في أبوظبي وسيجري الأبيض تدريبات اليومية على ملعب جامعة نيويورك.

واللاعبون المختارون في القائمة الجدي هم: خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خصيف وعدلي محمد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خميس المنصوري، خالد الظنحاني، زايد سلطان، كوامي كوايدو، عبد لله إدريس، عبد الرحمن صالح، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، ماكنزي هانت، فهد بدر، جونيور نيداي، محمد جمعة، كايو كانيدو.