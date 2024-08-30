اختبارات متباينة للعين والوحدة وشباب الأهلي

تختتم اليوم الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، إذ يخوض كل من العين والوحدة عند الساعة 17:55 عصراً مواجهتين متباينتين في ضيافة كل من البطائح وخورفكان توالياً، بينما يخوض شباب الأهلي مهمة محفوفة بالمخاطر حينما يحلّ ضيفاً على عجمان عند الساعة 20:30 مساء.

البطائح x العين

تتجه الأنظار صوب استاد خالد بن محمد في الشارقة الذي سيكون مسرحاً لمواجهة البطائح الساعي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وضيفه العين الطامح إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً في المسابقة للبقاء في المقدمة، لكنه سيتعين على لاعبيه التفوّق على أنفسهم ومضاعفة الجهود إذا ما أرادوا الخروج بالنقاط الثلاث.

وقدّم البطائح أمام شباب الأهلي أداء رائعاً وكان نداً قوياً لأصحاب الأرض والجمهور وجاءت خسارته 1-2 بصعوبة بالغة، وانتزع على أثر ذلك إشادة المتابعين وقدّم نفسه على أنه سيكون علامة فارقة في الموسم الجاري.

وكانت أربع مواجهات جمعت بين الطرفين في بطولة الدوري، كان فيها كعب العين هو الأعلى بثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد للبطائح، وشهدت اللقاءات تسجيل 18 هدفاً، مما ينبِئ بأن مباراة اليوم ستكون مثيرة وحافلة بالأهداف.

خورفكان x الوحدة

سيكون الوحدة مطالباً بتغيير الصورة التي ظهر عليها في الجولة الماضية التي شهدت فوزه على عجمان 1-صفر بالنيران الصديقة، حينما يحلّ ضيفاً على خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، ولا بديل أمامه سوى الخروج بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزه في المقدمة، لكنه سيكون عليه مواجهة ردة فعل أصحاب الأرض الساعين لاستعادة التوازن عقب خسارتهم الكبيرة 1-5 أمام العين.

وعلى الورق تبدو مهمة «أصحاب السعادة» سهلة من واقع جودة الأداء، إضافة إلى المواجهات التاريخية الـ10 التي تصبّ في مصلحتهم (6 مباريات فوز للوحدة وفوز واحد لخورفكان وثلاثة تعادلات)، بينما في الجانب الآخر فإن فريق خورفكان يعوّل على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النتيجة الإيجابية لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وقال مدرب خورفكان دانييل إيسايلا، إنه ينتظر ردة فعل إيجابية من اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الأولى أمام العين، مؤكداً معرفته بقوة منافسهم في لقاء اليوم، مضيفاً: «نعلم أن الوحدة فريق قوي، ويجب أن ندخل المباراة بتركيز كبير، ونسعد جمهورنا بنتيجة إيجابية».

بدوره، طالب مدرب الوحدة، روني ديلا من لاعبيه بضرورة الظهور في اللقاء بصورة مغايرة لما ظهروا عليه في الجولة الأولى، على الرغم من الفوز على عجمان، وقال: «صحيح حصلنا على ما نريد في الجولة الأولى، لكننا لم نظهر بالصورة المتوقعة مقارنة بما قدّمناه خلال فترة التحضيرات، تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين للمرة الأولى منذ ستة مواسم سيكون حافزاً لنا لاستكمال مشوارنا في الدوري».

عجمان x شباب الأهلي

يستقبل فريق عجمان ضيفه فريق شباب الأهلي على استاد راشد بن سعيد بهدف تحقيق انتصاره الأول في الموسم الجاري، مستعيناً في ذلك بعاملي الأرض والجمهور ورغبة لاعبيه في القيام بردة فعل قوية تجاه الهزيمة التي تعرضوا لها بطريقة غريبة أمام الوحدة في الجولة الأولى من الدوري، إذ سجّل مدافع الفريق ملس كوسانوفيك هدفاً بالخطأ في شباكه في الدقيقة 86، بينما أهدر زميله وليد أزارو ركلة جزاء في الدقيقة 6+90 كانت كفيلة بخروجهم بنقطة التعادل.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك شباب الأهلي سجلاً مميزاً أمام عجمان، إذ خلال الـ24 مباراة التي جمعت الفريقين في المسابقة نفسها، حقق الانتصار في 18 مواجهة مقابل انتصار وحيد لعجمان، بينما انتهت خمس مواجهات بالتعادل، ويدرك لاعبو «فرسان دبي» ضرورة مضاعفة التركيز لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وحذّر مدرب «البرتقالي» غوران توفيدزيتش لاعبيه من قوة منافسهم، وأشار إلى أنه كان مستحوذاً على المباراة التي لعبها في الجولة الأولى، وقال: «نحن ندرك أنها مباراة مهمة وستكون صعبة، لكننا جاهزون لخوضها بعد أن صححنا أخطاء مباراة الوحدة».

بدوره، قال مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا إنه يسعى ليكون الفريق الأكثر سيطرة وصناعة للفرص، وتحويلها إلى أهداف مع الحفاظ على التركيز الذهني وروح الحماس والفاعلية لتكون الأفضلية من نصيب الفريق.