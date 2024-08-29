النصر يتصدر الدوري ويسجل نتائج لم تحدث منذ 9 سنوات

واصل فريق النصر عروضه القوية للجولة الثانية على التوالي وفاز على بني ياس برباعية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، سجل أهداف النصر عادل تعرابت في الدقيقة 14، عثمان بوسعيد 53، علي مبخوت 65، عبدالله توري 75، فيما سجل يوسف نياكتيه هدف بني ياس في الدقيقة 16، وبذلك تكون هي المرة الأولى التي يحقق فيها النصر الفوز في أول جولتين من موسم دوري المحترفين لأول مرة منذ موسم 2015-2016.



وبهذه النتيجة رفع النصر المتفوق في الجولة الأولى على العروبة 5-1، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما بقي بني ياس برصيد ثلاث نقاط من فوزه في مباراته الأولى أمام ضيفه الجزيرة 2-0.



أحرز النصر هدفه الأول في الدقيقة 14، مستفيداً من خطأ حارس بني ياس فهد الظنحاني في التمرير، ليستخلص لاعبو النصر الكرة التي وصلت إلى علي مبخوت داخل منطقة الجزاء، هيأها بصورة مثالية لزميله تعرابت الذي أودعها الشباك، ويسهم في تسجل 6 من آخر 8 أهداف في الدوري بتسجيله 4 أهداف، وصناعة هدفين آخرين.



وجاء رد بني ياس سريعاً بعدما استغل المهاجم يوسف نياكتيه التمريرة الساحرة لماركوفيتش خلف الدفاع، أودعها بنجاح داخل المرمى لحظة خروج الحارس عبد التميمي ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 16، وهو الهدف الثالث لنيكتيه من أصل آخر 4 أهداف لفريقه في مرمى النصر.



ونجح النصر في إضافة الهدف الثاني عن طريق عثمان بوسعيد من رأسية متقنة في الدقيقة 53، مترجماً العرضية المثالية لمروان أزرقان من الجهة اليمنى، وأضحى بوسعيد ثاني لاعب بلجيكي ينجح في التسجيل في "دوري المحترفين" بعد مواطنه ياسين الغناسي مع العين في 2014.



وعزز النصر تقدمه بالهدف الثالث عن طريق التاريخي علي مبخوت في الدقيقة 65، والهدف هو الأول لمبخوت بقميص النصر في الدوري والـ 20 في مرمى بني ياس كأكثر الفرق استقبالاً لأهداف مبخوت.



وأكد النصر أفضليته بعدما أضاف "البديل" عبدالله توري الهدف الرابع في الدقيقة 75، مترجماً تمريرة البديل الآخر راشد مصبح.



وتصدى عبدالله التميمي حارس النصر لركلة جزاء سددها يوسف نياكتيه في الدقيقة 87، ويحافظ على أفضلية فريقه في النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز النصر 4-1.