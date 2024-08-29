الوصل يحقق أول فوز وكايو يقترب من نادي المئة

سجل لاعب الوصل، الدولي كايو كانيدو هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه لانتصار صعب على حساب ضيفه دبا الحصن في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم في زعبيل ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليقترب بذلك اللاعب من دخول نادي المائة هدف بعد أن رفع حصيلته التهديفية في البطولة إلى 95 أحرزها خلال 11 موسم بقميصي الوصل والعين.

وكان اللاعب الدولي قد سجل الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو التقدم الذي حافظ عليه أصحاب الأرض في بقية اللقاء على الرغم من الفرص الكثيرة التي حصلوا عليها لكن استبسال حارس الضيوف عادل ابوبكر حرمته من زيادة غلتهم من الأهداف.