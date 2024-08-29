فياريال الإسباني يختار دبي وجهة لأكاديميته في المنطقة

أعلن نادي فياريال الإسباني، اختيار دبي، وجهةً لافتتاح أول أكاديمية شريكة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستحمل اسم «أكاديمية فياريال دبي»، بالتعاون مع أولمبيك سيتي سبورت لإدارة الأندية والمنشآت المساهمة، على أن تفتح الأكاديمية أبوابها رسمياً يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان صحافي: «ستكون أكاديمية فياريال دبي، الأحدث من بين الأكاديميات التي يمتلكها النادي المتوّج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، إذ لديه العديد من الأكاديميات في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، أستراليا، ماليزيا، كوريا الجنوبية، الفلبين».

ويتكون طاقم تدريب أكاديمية فياريال دبي، من مدير فني وأربعة مدربين ومدرب حراس مرمى وأخصائي علاج طبيعي ومدرب لياقة بدنية، للإشراف على الفرق بدءاً من فئة تحت ست سنوات إلى فئة تحت 23 عاماً. وستشارك جميع الفرق في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي يشرف عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي.