«الباسو» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في بلجيكا

أحرز الجواد الهولندي «الباسو تي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، بقيادة كوب فاندربيك، لقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 2170 متراً. وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في عمر أربع سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ16 للمهرجان العالمي، بحضور 40 ألف متفرج، أمس، على مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وانتزع «الباسو تي» الفوز بفارق أقل من نصف طول عن المرشح الأول، الجواد «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست.

وجاءت في المركز الثالث الفرس «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وبقيادة فابي ليفيبفري.

وأعربت المدير التنفيذي للمهرجان لارا صوايا، عن سعادتها بالنجاح الكبير للفعالية، مشيرة إلى أنه من أكبر سباقات الموسم في بلجيكا، إذ شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً يؤكد نجاحه وتميزه.