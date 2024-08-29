البدواوي: مضمار حتا واجهة جديدة للرياضة في دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي حتا محمد علي بن خليفة البدواوي، أن مضمار حتا للدراجات الجبلية الذي تم افتتاحه أخيراً، سيضع المدينة على خريطة اللعبة في الإمارات، إضافة إلى تنظيم السباقات المجتمعية والسياحية التي ستقام في الإمارة، مشيراً إلى أن اللعبة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وهو ما سيجعل مضمار حتا واجهة جديدة للرياضة في دبي.

وشهدت حتا افتتاح مضمار الدراجات الجبلية الممتد لمسافة 86 كيلومتراً في المناطق الجبلية.

واستقبل مجلس إدارة نادي حتا رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، يرافقه الأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور خميس المطوع، وحجي البدواوي، وخلفان ماجد البدواوي.

وقال محمد البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «يبحث النادي تفعيل الشراكات والتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة، وهناك اهتمام كبير من قبل مجلس دبي الرياضي بتنظيم مسابقات عالمية للدراجات في منطقة حتا، ويعد التواصل مع اتحاد الدراجات مهماً ومن شأنه أن يُثري معلومات النادي وخبراته للتعامل مع مثل هذه البطولات الكبرى، والدراجين الذين اعتادوا على الوجود الدائم في حتا».

وأضاف: «تعد حتا من أهم المناطق السياحية في دبي لما تمتلكه من طبيعة وعوامل تساعدها على ذلك، ويعد إطلاق مضمار الدراجات الجبلية داعماً كبيراً لنشاط هذه المنطقة. وتم خلال الاجتماع مع مجلس الدراجات التطرق للإمكانات التي تتمتع بها مدينة حتا في دعم رياضة الدراجات، خصوصاً بعد إطلاق بلدية دبي مضمار الدراجات الجبلية في حتا».