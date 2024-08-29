تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «دولية الظفرة» لكرة السلة
حجز فريق السلة في نادي الشارقة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة «الظفرة الدولية»، عقب فوزه أول من أمس على المنتخب الوطني بنتيجة (76-64).
كما شهدت منافسات ثاني أيام دور المجموعات، فوز الوحدة على السيب العماني بنتيجة (64-54) لحساب المجموعة الأولى.
واختتم الشارقة مبارياته في دوري المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد أن استهل مشواره الإثنين الماضي بالفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة (100-82).
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