دوري المحترفين.. الوصل والجزيرة لتعويض البداية المتعثرة والنصر لتأكيد الصحوة

تقام مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين يومي الخميس والجمعة قبل أن يتوقف الدوري بسبب المشاركة الدولية للأبيض، وخلال مباريات الجولة التي لا تشهد أي مواجهات قوية أو ديربيات يتطلع الوصل حامل اللقب إلى تجاوز تعثّره افتتاحا بالتعادل أمام اتحاد كلباء، عندما يستضيف دبا الحصن الصاعد حديثا، الخميس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وبدا الوصل في طريقه للفوز على مضيفه كلباء في مستهل حملة الدفاع عن اللقب عندما تقدم 2-1 بفضل ثنائية هدافه فابيو ليما حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل المدافع محمد عبد السلام هدف التعادل 2-2 لأصحاب الأرض.

وتعرض دبا الحصن لخسارة كبيرة أمام الشارقة 1-4، بعدما دفع ثمنا غاليا لطرد لاعبه الغيني إبراهيما سيسيه في الدقيقة 22.

وعلى غرار العين، حقق النصر الفوز الأكبر في المرحلة الأولى بعدما تخطى مضيفه العروبة 5-1، لكنه سيكون أمام اختبار قوي عندما يستضيف الخميس بني ياس الفائز بمفاجأة على الجزيرة 2-0.

ويتوقف الدوري بسبب خوض منتخب الإمارات مباراتين أمام قطر وإيران في 6 و10 سبتمبر على التوالي، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمسكيك وكندا.

ويستضيف الشارقة جاره كلباء بطموح الثأر من فقدانه لقبه بطلا لكأس الرابطة أمامه في الموسم الماضي بخسارته في ذهاب ربع النهائي 2-3 وإيابا 1-2.

ويلعب الخميس أيضاً، الجزيرة بقيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة مع العروبة لتعويض سقوطه المفاجئ افتتاحا أمام بني ياس 0-2، فيما يحل الجمعة شباب الأهلي والوحدة ضيفين على عجمان وخورفكان على التوالي، بعدما حققا الفوز في المرحلة الأولى على البطائح 2-1 وعجمان 1-0.

وعلى الرغم من تألقه قاريا وإحرازه لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، عانى العين محليا وخرج خالي الوفاض من كافة البطولات، لكن عرضه أمام خورفكان أكد سعيه للمنافسة بقوة في بطولته المفضلة التي يحمل رقمها القياسي برصيد 14 لقبا، كما يحل الزعيم ضيفا ثقيلا على دبا الحصن الحصان الأسود الموسم الماضي في مواجهة صعبة.