"يحلمون اللي فيك يفكرون" .. العين يحافظ على الجوهرة المغربية رحيمي

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم تجديد عقد الهداف الدولي المغربي، سفيان رحيمي حتى 2028 ليقطع بذلك "الزعيم" الطريق أمام الكثير من الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته ويحافظ بالتالي على جوهرته بعد أن كان عقد اللاعب ينتهي الصيف المقبل ما يسمح له بالرحيل بالمجان.

وذكر النادي عبر مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي على تطبيق "أكس" اكتمال تجديد عقد اللاعب مرفقاً بعبارة "يحلمون اللي فيك يفكرون" بالإضافة إلى الرقم 2028 الذي يشير إلى مدى العقد الجديد الذي سيبقى بموجبه الهداف المغربي في صفوف "الزعيم".

وكان نجح في قيادة "البنفسجي" إلى التتويج بدوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة بتسجيله 13 هدفاً مع 6 تمريرات حاسمة، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده ببرونزية كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراب رحيل اللاعب بدخول عدداً من الأندية الفرنسية والسعودية في مفاوضات للحصول على توقيع اللاعب الدولي المغربي.