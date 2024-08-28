كوزمين: نسعى لاستقدام لاعبين لديهم الشغف وتعزيز دكة بدلاء الشارقة

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة الروماني أولاريو كوزمين أهمية أن يكون فريقه في جاهزية عالية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق اتحاد كلباء يوم غدا الخميس ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، مشيرا إلى أن لديه اهتماما كبيرا بعملية اختيار اللاعبين المناسبين من النواحي الفنية والمادية، مشددا على سعيهم لاستقدام لاعبين لديهم الشغف والحماس لتقديم الإضافة الحقيقية للفريق مع تعزيز نوعية وقدرات دكة بدلاء الفريق.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد بمقر النادي في الشارقة" ثقتنا كبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين الذين سبق لهم أن حققوا الكثير مع الفريق، مع التأكيد على السعي نحو تعزيز نوعية وقدرات دكة البدلاء".

وأشار مدرب الشارقة إلى أنه يركز كذلك على دراسة الفريق المنافس واحترام قدراته لكن في ذات الوقت فإن الشارقة يعمل على فرض أسلوبه خلال مجريات المباراة.